Fritz-Rublev oggi in tv - orario semifinale ATP Madrid 2024 | programm - cana -e, streaming

(Di venerdì 3 maggio 2024), venerdì 3 maggio, giornata di semifinali del singolare maschile del Masters1000 di. Un torneo un po’ sfortunato visto quanto accaduto nei giorni precedenti. Il ritiro per problemi fisici di Jannik Sinner, prima di affrontare ildese Felix Auger-Aliassime, non è stato il solo evento imprevisto. Ieri, infatti, anche il russo Daniil Medvedev (n.4 del mondo) si è dovuto ritirare dopo aver perso il primo set contro il ceco Jiri Lehecka per un problema all’inguine. Per questo, la composizione dei penultimi atti è lontano da quello che ci si potesse aspettare. Nella prima, non prima delle ore 16.00, l’americano Taylore il russo Andreysi giocheranno l’accesso alla Finale del torneo alla Caja Magica. Il californiano ha fatto vedere cose molto ...

Taylor Fritz se la vedrà contro Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. In un lato di tabellone dove tutti aspettavano Alcaraz e Zverev, o al massimo Tsitsipas, a farsi largo sono stati invece Fritz ... Continua a leggere>>

Taylor Fritz se la vedrà contro Andrey Rublev nella semifinale del Masters 1000 di Madrid 2024 , torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Il tennista statunitense dimostra ancora una volta di poter essere competitivo su tutte le superfici, anche se le condizioni a ... Continua a leggere>>

Jannik Sinner via da madrid, l’ammissione di Felix Auger-Aliassime - Il canadese, dopo un periodo di appannamento, approfitta del forfait dell'altoatesino per tornare in semifinale in un torneo ATP. Continua a leggere>>

Tennis: madrid; Iga Swiatek in finale, Medvedev si ritira - Grazie alla 29esima vittoria in stagione Iga Swiatek ha centrato l'ingresso nella finale del Wta 1000 di madrid. In semifinale la 22enne di Varsavia, n.1 del ranking, ha liquidato per 6-1 6-3, in un'o ... Continua a leggere>>

A madrid si ritira anche Medvedev, Jiri Lehecka vola in semifinale - TENNIS - A madrid arriva il forfait anche di Daniil Medvedev, che dopo aver perso il primo set si ritira dalla partita con Lehecka per problemi all'inguine ... Continua a leggere>>