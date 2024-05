Rock e parità di genere Appuntamento a Corniola con le ’Bambole di pezza’

(Di venerdì 3 maggio 2024) EMPOLI "La cosa più importante per noi sono i live, andare in giro a suonare e incontrare il nostro pubblico, con cui amiamo confrontarci anche dopo la performance. Capita spesso che ci siano dei giovani, delle donne che vengono a raccontarci le loro storie. Per noi è bellissimo quando riusciamo a essere utili a qualcuno o comunque a vibrare in sintonia con il nostro pubblico. Maschile e femminile". Fra i tanti concerti di maggio nell’empolese ce n’è uno da segnare con l’evidenziatore rosa. E’ quello che vede Le Bambole Di Pezza protagoniste sabato 25 sul palco della "Dama di Birra" di. La lanciatissimaband milanese torna dal vivo a proporre con gioia e determinazione un repertorio ricco di canzoni che parlano di indipendenza, difra i sessi, di lotta contro la violenza sulle donne. E, rivendicano attenzione per ...

