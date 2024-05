Mollica - David alla carriera | La mia arte dell’incontro | da Mastroianni a Sophi - i veri grandi sono umili

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Quando ti accade una cosa così, ti arriva un vento dolce addosso". La racconta così, Vincenzo. Il vento dolce gli porterà, stasera – nella cerimonia della grande festa del cinema italiano presentata da Carlo Conti e Alessia Marcuzzi in diretta su Raiuno dalle 20.35 – ildi Donatello. "Un onore immenso.felice, non sai quanto: non avrei mai immaginato di ricevere un riconoscimento simile. Quando Piera Detassis me lo ha detto,rimasto senza parole...". Di parole, invece, nella sua vita ne ha avute tante Vincenzo. Quelle con cui ha raccontato il cinema, la musica d’autore, il fumetto, la cultura pop del nostro tempo. Lo ha fatto con migliaia di servizi per la Rai,quale ha dedicato tutta la sua vita ...