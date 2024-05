Terracina - approvato il Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio– È statoin Consiglio Comunale il Pef per il. Come spiegato in Aula dall’Assessore Vincenzo Di Girolamo illustrando il documento, si tratta di unadeguato alle necessità del territorio. Tenendo presenti le criticità registrate nel corso degli anni, il nuovo Pef ha risentito dell’inflazione come anche delle migliorie contemplate nella nuova gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti. L’aumento dell’Istat infatti ha portato a un aumento dell’inflazione, e nell’anno in corso entrerà in vigore il nuovo appalto con un miglioramento del servizio che prevede tra l’altro un incremento degli sfalci e degli spazzamenti in città come in periferia. Un incremento ...