È Lugana-mania Il Bianco del Garda adesso conquista anche gli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Un Vinitaly di grandi conferme per il Consorzio delDOC, il vinodel Lago dichequest’anno alla kermesse veronese si è affermato come una delle denominazioni più apprezzate. Sonoduemila i calici assaggiati in fiera allo stand consortile e millecinquecento i calici versati nella manifestazione dedicata ai winelovers, il Vinitaly and The City, che ha visto ilprotagonista sulla Torre dei Lamberti, con un panorama mozzafiato sulla città di Verona. Numeri importanti per la denominazione, che conta una crescita di valore del +16,6% nel mercato interno, confermatidalle tante aziende presenti alla kermesse (oltre 50) e che proiettano il, in Italia e non solo, come una delle denominazioni trainanti del ...