Puglia fra le regioni in allerta per temporali Maltempo - protezione civile | previsioni meteo

allerta gialla dall’Abruzzo al nord della Puglia oggi (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta con validità fino alle 12. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente ... Continua a leggere>>

Varie regioni meridionali oggi in allerta gialla per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a ... Continua a leggere>>