L’eleganza dell’anima e Theorein al Fortino

(Di venerdì 3 maggio 2024) Domani alle 17.30 ilLeopoldo I ospita la inagurazione di due nuove mostre: al secondo piano Walter Lazzaro, artista romano di fama in occasione dei 110 anni dalla nascita; “”, curata da Domenico Monteforte e ““ di Giuseppe Maiorana, curata da Tiziano Lera (foto) in collaborazione con Oblong Contemporary Art Gallery. I bronzi dell’artista siciliano sono esposti al pianterreno. Le esposizioni, patrocinio del Comune e in collaborazione con Fondazione Bertelli, sono visitabili fino al 2 giugno in questo orario: martedì e giovedì dalle 16 alle 19; mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 con ingresso libero.