Amadeus - chi prenderà il suo posto ad Affari Tuoi? C’è già il nome

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dopo tante proposte per evitare il peggio, purtroppoè apparso molto chiaro nella sua posizione. Il conduttore ha deciso di lasciare il suoin casa Rai per dedicarsi a nuovi progetti, su un’altra emittente televisiva. Ma chiil suoadha preso la sua decisione: è ufficialmente terminata la sua collaborazione con la Rai, che va avanti ormai da decenni. D’altronde il conduttore era uno dei volti di punta della tv di Stato, ma non sono bastate le numerose contro-offerte per tenerlo al suo. Lo speaker radiofonico ha voluto provare nuove esperienze e nuove sperimentazioni. Ma adesso inizia la ricerca al suo sostituto. Amadues lascia, foto Ansa – ...