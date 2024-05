Stimmate di San Francesco Tappa in Valmarecchia

(Di venerdì 3 maggio 2024) di Sara D’Alessandro La reliquia di Sanin pellegrinaggio in. In occasione dell’ottavo centenario delledel santo patrono d’Italia, l’associazione "I cammini di", insieme alla diocesi di San Marino Montefeltro e ai frati della Verna, organizza una peregrinazione della reliquia di San. Questa sarà portata in diversi luoghi del cammino e altri collegati, a partire da domani alle 16.30 con un incontro al Convento di Sant’Igne. Nello specifico, si tratta del reliquario che custodisce una benda in lino imbevuta di sangue che apparterrebbe al Santo di Assisi. Originariamente contenuta in un reliquario d’argento e tracciata in antichi archivi, è stata traslata dopo il miracolo del 1901, documentato in un processo canonico, che ravvivò il colore del sangue ...

