Un Primo maggio di sangue Si continua a morire sul lavoro E il governo prepara la stretta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Uno stillicidio, senza fine: una vittima nel giorno del, un’altra 24 ore prima, altre due ieri a Napoli e una a Siracusa. La strage sui luoghi diha conquistato la scena del concertone delal Circo Massimo. Prima ancora degli altri temi che hanno segnato la consueta manifestazione dei sindacati: le donne, i giovani, il. Non a caso, uno dei momenti clou dell’iniziativa è stato il monologo di Stefano Massini, che ha affrontato di petto la questione, con parole sottolineate dagli applausi: "Per un Paese che è una Repubblica fondata sulogni persona che muore sulè una catastrofe, una carneficina, un massacro. Non dovremmo scandalizzarci per la morte di tanti operai, ma per quella di ognuno. Ogni ...

Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2025 arriverà il primo robot maggiordomo , che aiuterà tutti nelle faccende domestiche. Ecco come sarà. L’attuale epoca è sempre più caratterizzata dall’intelligenza artificiale e dai robot umanoidi, capaci di sostituire addirittura gli esseri umani in molti ... Continua a leggere>>

Fra gli artisti che si sono esibiti qualche giorno fa sul palco del Concertone del Primo Maggio c’è stata anche chiamamifaro (scritto così, tutto attaccato e tutto in minuscolo), che vanta due genitori molto famosi. Chi? Suo padre è Giorgio Gori, fondatore della casa di produzione Magnolia, ex ... Continua a leggere>>

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)– Lifezone Metals Limited (NYSE: LZM) pubblicherà l’aggiornamento operativo e la sintesi finanziaria non sottoposta a revisione per il primo trimestre del 2024 prima dell’apertura dei mercati lunedì 13 maggio 2024 . La società invita gli azionisti, gli investitori e i ... Continua a leggere>>

La pioggia non ferma il concertone. Gaia, Arisa e Capossela sul palco del primo maggio: successi e tributo - In tanti provenienti sia dalla Lucchesia che da varie zone della Toscana per la tradizionale manifestazione che si svolge in piazza Moro. Successo anche per la finale del concorso "Lele Panigada". Continua a leggere>>

Grandinata violentissima a Roma Sud, dieci minuti da brividi: "Mai visti chicchi così grandi" - Una grandinata violentissima con chicchi di ghiaccio enormi ha sorpreso tanti romani nella serata di giovedì 2 maggio, a Roma Sud. Vari i ... Continua a leggere>>

primo maggio, a Isola del Liri il corteo dei sindacati, sicurezza in primo piano - In piazza nel frusinate le organizzazioni confederali nel giorno della festa del lavoro in un territorio dove non mancano i problemi occupazionali ... Continua a leggere>>