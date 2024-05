Anche Carlo Calenda in campo per le prossime Europee di giugno. Il leader di Azione dunque decide di imitare Tajani , Meloni e Schlein . “La discesa in campo della presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea e sovranista, cambiano completamente lo scenario. Dobbiamo opporci con tutti i ... Continua a leggere>>

Elezioni europee 2024, tutti candidati nella circoscrizione di Modena - Sono 9 le liste ammesse nella circoscrizione Nord-Est, nella quale è ricompreso il territorio modenese e dalla quale usciranno 15 eurodeputati sui 76 totali spettanti all'Italia ... Continua a leggere>>

Big e new entry: i candidati alle Europee al Sud. La Puglia termometro dei partiti - Alle Europee nelle regioni meridionali si sfideranno davvero tutti i big nazionali: la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il segretario nazionale di Forza Italia e vicepremier ... Continua a leggere>>

Antonio tajani capolista europeo impensierisce i maschi, ma non le donne - La candidatura del leader di Forza Italia come capolista in tutte le circoscrizioni diventa un caso per l'anima femminile del partito, tra strategie, polemiche e qualche tweet amaro di Alessandra ... Continua a leggere>>