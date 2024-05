Incontri lungo la strada che diventano teatro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Assunti filosofici che risiedono nell’umanità incontrata a caso, fosse anche, per dirne uno di quelli davvero incrociati, un falegname del monte Amiata. Un modo per dire che laracconta tanto (tutto) e lo fa praticamente sempre senza filtri. Cruda e per questo vera. E lasi conferma ancora una volta luogo di ricerca per Gli Omini che a questo nuovo cercare hanno dato un nome: "Trucioli". Arriva al Francini di Casalguidi stasera (ore 21) il nuovo spettacolo prodotto dalMetastasio di Prato della compagnia toscana (Francesco Rotelli, Giulia Zacchini e Luca Zacchini), un nuovo capitolo che arricchisce quel fareche è marchio di fabbrica de Gli Omini. Ne abbiamo parlato con Giulia Zacchini che di "Trucioli" firma la drammaturgia. Com’è nato lo spettacolo? "Ciclicamente ci capita di renderci ...