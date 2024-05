91ª edizione del Csio di Piazza di Siena | Italia in cerca di riscatto nel salto ostacoli internazionale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Fra una settimana, giovedì 9 maggio, sarà presentata a Roma la 91ªdeldidi-Master Fratelli D’Inzeo, con cerimonia sul terreno di gara dello storico evento. In programma dal 22 al 26 maggio prossimi, è il principale avvenimento di caraturadegli sport equestri in. è la "vetrina" che mette in mostra i migliori cavalli e cavalieri provenienti da tutto il mondo che, soprattutto in quest’anno olimpico, manderanno le loro squadre a gareggiare sull’erba capitolina per confrontarsi e "prendersi le misure" l’una con l’altra. La squadra azzurra alle Olimpiadi non ci sarà, non essendosi qualificata, e manderà un solo cavaliere a titolo individuale. Per questodiè per i nostri un appuntamento ...