Elezioni europee - l’elenco aggiuntivo Candidarsi come scrutatori e presidenti

(Di venerdì 3 maggio 2024) In occasione delledel 8 e 9 giugno è stata disposta la formazione di un elencodi cittadini elettori disponibili a subentrare nelle funzioni di scrutatore odi seggio in caso di improvvisa vacanza delle persone nominate. Per essere iscritti aloccorre presentare una richiesta scritta al Comune consegnando la domanda all’ufficio protocollo, o via pec: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it inviando la domanda compilata e corredata della copia di un documento d’identità. Per fare lo scrutatore necessaria l’iscrizione alle liste elettorali eaver assolto agli obblighi scolastici (diploma di scuola media); per presidente di seggio non avere superato il settantesimo anno di età; avere il diploma superiore.