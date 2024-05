Fuga di gas | salva Dimessa dopo oltre tre mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aveva aperto la porta di casa, la palazzina in via della Carrozzola era esplosa. La donna, una 33enne originaria di Ischia di Castro, era stata sbalzata dall’onda d’urto, battendo violentemente la testa. Una vicenda drammatica che aveva colpito l’intera comunità di Piancastagnaio dove la donna lavorava presso il supermercato Conad. Ieri la buona notizia: la 33enne è tornata a casa. "Paola, la nostra compaesana vittima di un grave incidente nel mese di gennaio dovuto a un’esplosione di gas avvenuta all’interno dell’abitazione – annuncia sui social il sindaco Luigi Vagaggini – è tornata a casadi un difficile ricovero ospedaliero. Paola è ora a casa dei genitori, in quel di Ischia di Castro, dove proseguirà il percorso riabilitazione necessario. I più cari auguri di pronta guarigione da me e da tutta l’amministrazione comunale, con l’augurio ...