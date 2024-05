L’itinerario dimenticato in mezzo ai ruderi e ai templi della Sicilia occidentale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Profondo ovest dell’isola e ultimo lembo di terrana prima del grande salto verso l’Africa, questo angolo disembra fatto apposta per chi non si aspetta nulla di consueto. Qui, la protagonista (quasi) assoluta è la natura spettacolare e, spesso, selvaggia delle oasi naturali e delle scogliere, delle grotte e delle lagune, delle montagne a picco sul mare e delle campagne affollate di vigneti. Concentrata in poche manciate di chilometri, questaoffre il suo tempo rallentato, la sua nicchia di provincia preziosa e non ancora assaltata dai grandi flussi e assicura scoperte varie e non eventuali: città fenicie, santuari greci, chiese barocche, chilometri di litorali e una matassa di itinerari da districare a piacimento. Il territorio si srotola lungo la valle del fiume Belìce, tra le province di Trapani, Agrigento e ...