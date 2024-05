Dalle delusioni si può trarre carburante per nuove esperienze

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 3 maggio 2024) «Nella mia vita sono successe molte cose negative che uso come. Ecco perché è difficile spezzarmi». Lo rivelò il calciatore belga Romelu Lukaku al giornalista Francesco Fontana del quotidiano La Gazzetta dello Sport. Pur non essendo un seguace del gioco del calcio, penso che questa testimonianza possa esserti utile sia come monito per la tua vita personale e professionale, sia come arricchimento della tua consapevolezza di bevitore. Infatti, è necessario attraversare l’esperienza avvilente della delusione per comprendere appieno le vette della bellezza. Pertanto, quando avrai nel bicchiere un vino malfatto, converti la negatività, che stai forzatamente patendo, in un’aspettativa di felicità, che sarà in grado di farti apprezzare nel modo migliore il piacere del prossimo vino. Per ogni vino cattivo, ce n’è uno buono che ti attende. Vale la stessa ...