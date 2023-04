Bayern Monaco - Borussia Dortmund 4 - 2, gol e highlights (Di domenica 2 aprile 2023) Il Bayern vince all'Allianz Arena superando 4 - 2 il Borussia Dortmund. Esordio vincente per Tuchel sulla panchina del Bayern per , subito in vantaggio ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 2 aprile 2023) Ilvince all'Allianz Arena superando 4 - 2 il. Esordio vincente per Tuchel sulla panchina delper , subito in vantaggio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mark33846202 : Noi non siamo il Bayern Monaco, questo se era lì , veniva esonerato dopo 2 minuti, dalla firma del contratto ?????? - MarcoAMilito : Era da esonerare nella pausa nazionali come ha fatto il Bayern Monaco se non si è in grado di gestire una società s… - PostorinoF : @PSaltato @NicoSpinelli8 @IononDevo ?? idee prima che soldi. Sia per non fare la fine degli sceicchi del PSG, dicia… - calciomercato_m : MERCATO - Eintracht, c'è anche il Bayern Monaco nella corsa a Kolo Muani - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Eintracht, c'è anche il Bayern Monaco nella corsa a Kolo Muani -