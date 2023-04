Sinner-Alcaraz, lo scambio più bello dell’anno. Lo spagnolo: “Imbattibile”. Jannik: “Un punto fisico” – VIDEO (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono resi protagonisti di uno scambio stellare durante la semifinale del Masters 1000 di Miami, vinta dal tennista italiano in rimonta al terzo set. Durante la seconda frazione i due giocatori hanno illuminano la scena sul cemento statunitense, facendo alzare letteralmente in piedi il pubblico presenti sugli spalti dell’Hard Rock Stadium. Si è trattato di uno scambio infinito, in cui i due tennisti hanno sciorinato colpi sensazionali e hanno offerto il loro repertorio a 360°. Sinner ha conquistato il punto che già di diritto sarà tra i migliori dell’intera stagione agonistica. Carlos Alcaraz ha dichiarato: “Quel punto è stato incredibile, quando ho perso quel punto ho pensato che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)e Carlossi sono resi protagonisti di unostellare durante la semifinale del Masters 1000 di Miami, vinta dal tennista italiano in rimonta al terzo set. Durante la seconda frazione i due giocatori hanno illuminano la scena sul cemento statunitense, facendo alzare letteralmente in piedi il pubblico presenti sugli spalti dell’Hard Rock Stadium. Si è trattato di unoinfinito, in cui i due tennisti hanno sciorinato colpi sensazionali e hanno offerto il loro repertorio a 360°.ha conquistato ilche già di diritto sarà tra i migliori dell’intera stagione agonistica. Carlosha dichiarato: “Quelè stato incredibile, quando ho perso quelho pensato che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Questo punto è già storia. #Sinner #Alcaraz (??@TennisTV) - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - LiaCapizzi : Che M A T C H Brutale, sontuoso. Giocate da urlo (con il colpo più bello dell'anno?). La rivalità tra Alcaraz e Si… - fabio_poloni : RT @LaStampa: Che Sinner! Batte il numero 1 del mondo Alcaraz dopo ore di battaglia serrata - tenniscup_it : RT @WeAreTennisITA: SIAMO IN FINALE A MIAMI ???????? Sinner batte Alcaraz dopo 3 ore di grande tennis, una partita straordinaria in risposta e… -