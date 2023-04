Occupazione cresce ma l'Italia scivola ad ultimo posto Ue (Di sabato 1 aprile 2023) L'Occupazione in Italia è cresciuta in modo consistente nel 2022 con un tasso tra i 15 e i 64 anni che è passato dal 58,2% al 60,1% ma il nostro Paese resta lontano dalla media dell'Ue a 27 che è al ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) L'inè cresciuta in modo consistente nel 2022 con un tasso tra i 15 e i 64 anni che è passato dal 58,2% al 60,1% ma il nostro Paese resta lontano dalla media dell'Ue a 27 che è al ...

Occupazione cresce ma l'Italia scivola ad ultimo posto Ue E' quanto emerge dalle tabelle Eurostat secondo il quale il nostro Paese è all'ultimo posto per tasso di occupazione, sorpassato dalla Grecia che con un miglioramento di 3,5 punti ha raggiunto quota ...

Lavoro, Eurostat: l'occupazione cresce ma l'Italia è ultima in Ue L'occupazione in Italia è cresciuta in modo consistente nel 2022, con un tasso tra i 15 e i 64 anni che è passato dal 58,2% al 60,1%, ma il nostro Paese resta ancora ben lontano dalla media Ue a 27, c ...