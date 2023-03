Sonia Bruganelli svela chi merita di vincere il GFVip e se tornerà il prossimo anno

(Di venerdì 31 marzo 2023)in occasione della finale del Grande Fratello Vip ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair parlando del reality. Dopo aver detto che Antonella Fiordelisi si sarebbeta la finale e che fra tutti quelli rimasti la più resistente è Nikita Pelizon, ha aggiunto: “Non credo che siano arrivati i più resistenti, ma il più furbo, quella che si è legata al più furbo, quello che si è messo meno nelle condizioni di discutere: alla finale sono arrivate varie dinamiche di gioco. In futuro penso che il concorrente che dirà subito di essere lì pervincerà”. Ovviamente l’allusione è a Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Alberto De Pisis. A domanda diretta “chi vuoi che vinca?”,ha risposto però restando sul vago. “Non so se posso dirlo: per motivi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Gf Vip, Sonia Bruganelli riconfermata per il terzo anno? 'Il GF mi ha dato tanto, tanto denaro' - infoitcultura : Sonia Bruganelli sulla squalifica di Daniele Dal Moro: “Hanno voluto tutelarlo” - Renegade1934 : ALLORA X QUANTO MI RIGUARDA ??????GFVIP.. - tuttopuntotv : Sonia Bruganelli sulla squalifica di Daniele Dal Moro: “Hanno voluto tutelarlo” #gfvip #gfvip7 #denzzzers #dakita… - alesssalma : -

, la frizzante opinionista che in queste settimane ha smosso un po' le acque in studio al fianco di Orietta Berti , ha avuto a proposito l'occasione di dire la sua su questo gran ...Proprio in queste ore, infatti, una delle opinioniste del programma che fa sempre molto discutere di sé,, ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair in cui ha rivelato che non ...... nelle ultime ore, si è lasciato andare a delle confessioni inedite riguardanti il suo rapporto speciale con la sorella Guendalina : Leggi anchea ruota libera sui finalisti del Gf ...

Sonia Bruganelli: «Tornerei al Grande Fratello Vip solo per tanti soldi. Chi vincerà O Nikita o Oriana» Vanity Fair Italia

La famosa imprenditrice Sonia Bruganelli in vista della finale del reality condotto da Alfonso Signorini ha rotto il silenzio a Vanity Fair, facendo un bilancio di questa edizione e le sue previsioni ...Sonia Bruganelli, intervistata dal buon Mario Manca su Vanity Fair, ha svelato se tornerà o meno al Fratello Vip (nel ruolo di opinionista) e chi vincerà secondo lei. Ho… Leggi ...