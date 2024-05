Sgarbi cancellato dal Salone del Libro | scoppia la polemica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Torino, 9 maggio – Ildeldi Torino hala presentazione di Vittorio, perché candidato per Fratelli d'Italia nella circoscrizione Italia Meridionale alle elezioni europee di sabato 8 e domenica 9 giugno.avrebbe dovuto presentare il suo ultimo, “Michelangelo, rumore e paura” (edizione La nave di Teseo) domenica 12 maggio. “Mi rassicura la casa editrice che non si tratta di una censura personale – ha comunicato il critico – ma di una norma non scritta che prevede che chi è candidato alle elezioni in regime di par condicio non possa presentare un”. Tuttavia commenta sostenendo che la questione è “strana”: “ma ben oltre l'assurdità, essendo ildela Torino e io candidato ...