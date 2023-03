Papa Francesco, forse già sabato le dimissioni dal Gemelli: potrebbe presiedere i riti della Settimana Santa (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella tarda mattinata si dovrebbe avere un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del Papa, che risponde già bene alle terapie con 'un netto miglioramento'. Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 31 marzo 2023) Nella tarda mattinata si dovrebbe avere un aggiornamento ufficiale sulle condizioni del, che risponde già bene alle terapie con 'un netto miglioramento'.

