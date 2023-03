Hellas Verona, Zaffaroni: “Periodo difficile, con questa classifica ogni sfida pesa il doppio” (Di venerdì 31 marzo 2023) Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Verona e la Juventus. “La squadra sta lavorando bene cercando di dimenticare l’ultima sfida prima della sosta. E’ un Periodo complicato, stiamo giocando partite difficili sotto il punto di vista tecnico e nervoso. In questo momento la cosa fondamentale è abituarsi: se si gioca una gara con queste pressioni e con questa classifica, a parità di metri fatti la partita pesa il doppio”. Il tecnico gialloblu’ ha poi proseguito: “Loro hanno una rosa che non ha bisogno di presentazioni, stanno avendo una regolarità incredibile. Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra forte. Occorrerà fare una partita seria”. E sugli infortuni: “Non ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Marcoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suoe la Juventus. “La squadra sta lavorando bene cercando di dimenticare l’ultimaprima della sosta. E’ uncomplicato, stiamo giocando partite difficili sotto il punto di vista tecnico e nervoso. In questo momento la cosa fondamentale è abituarsi: se si gioca una gara con queste pressioni e con, a parità di metri fatti la partitail”. Il tecnico gialloblu’ ha poi proseguito: “Loro hanno una rosa che non ha bisogno di presentazioni, stanno avendo una regolarità incredibile. Per punti fatti sono secondi in, parliamo di una squadra forte. Occorrerà fare una partita seria”. E sugli infortuni: “Non ...

