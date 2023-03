Eros Ramazzotti nonno, il messaggio al piccolo Cesare: «La vita è meravigliosa nonostante tutto. Il futuro è nelle tue mani» (Di venerdì 31 marzo 2023) Eros Ramazzotti ha condiviso con i follower le prime emozioni da nonno. nelle sue Instagram stories ha pubblicato la fotografia della manina del nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo... Leggi su leggo (Di venerdì 31 marzo 2023)ha condiviso con i follower le prime emozioni dasue Instagram stories ha pubblicato la fotografia dellana del nipotino, figlio di Aurorae Goffredo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Alla fine anche #ErosRamazzotti ha ceduto all’emozione condividendo sui social la gioia di essere diventato nonno p… - DonnaGlamour : Marco Masini confessa: “So chi cercò di rovinarmi” e parla di Eros Ramazzotti - 361_magazine : Eros Ramazzotti ieri in tarda mattinata è diventato nonno: sua figlia Aurora ha avuto il bimbo, che ha chiamato Ces… - occhio_notizie : Eros Ramazzotti, il primo messaggio per il nipote. Sui social il cantautore romano dà il benvenuto a Cesare, nato p… - peterbierhof : #NowPlaying Eros Ramazzotti - Cose Della Vita (1993 directed by Spike Lee) -