Verona, accoltella la moglie e scappa. Ricercato. (Di giovedì 30 marzo 2023) Verona accoltella la moglie. Sembravano uniti e tranquilli, evidentemente non era proprio così o qualcosa ha fatto scattare un attacco di rabbia inaccettabile e inconcepibile nel marito. E' successo tutto stamattina all'alba, in provincia di Verona. Il marito colpisce con diverse coltellate la moglie, forse a seguito di un'accesa discussione e poi scappa. In pigiama ... TAG24.

