Ultime Notizie Roma del 30-03-2023 ore 08:10 (Di giovedì 30 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lieve malore Papa Francesco che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione sottoposto a esami medici non sarebbero stati riscontrati problemi cardiaci ma un infezione respiratoria riferito la Santa Sede Al momento le condizioni del pontefice non destano preoccupazione Ma rimarrà il reparto per qualche giorno per essere monitorato la TAC toracica questa tuo sottoposto il pontefice avrebbe dato esito negativo esclusa anche l’infezione da covid a Catania un uomo ha lanciato del solvente contro il volto di una donna nei pressi della stazione ferroviaria la vittima dell’aggressione che in passato aveva frequentato un collaboratore di giustizia di Adrano è stata portata in ospedale dove i medici ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lieve malore Papa Francesco che è stato ricoverato al Policlinico Gemelli didopo aver accusato alcune difficoltà di respirazione sottoposto a esami medici non sarebbero stati riscontrati problemi cardiaci ma un infezione respiratoria riferito la Santa Sede Al momento le condizioni del pontefice non destano preoccupazione Ma rimarrà il reparto per qualche giorno per essere monitorato la TAC toracica questa tuo sottoposto il pontefice avrebbe dato esito negativo esclusa anche l’infezione da covid a Catania un uomo ha lanciato del solvente contro il volto di una donna nei pressi della stazione ferroviaria la vittima dell’aggressione che in passato aveva frequentato un collaboratore di giustizia di Adrano è stata portata in ospedale dove i medici ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corgiallorosso : #Mou-#Friedkin, guerra fredda e il futuro è tutto da scrivere - corgiallorosso : #Dybala, carica Mondiale per la #Roma - corgiallorosso : #Piantedosi revoca il via libera: “Stop agli olandesi” in vista di #RomaFeyenoord - QdSit : Paura sul viadotto, 57enne sbanda con l’auto e si schianta contro guardrail - ViViCentro : ACCADDE OGGI 30 Marzo è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, ev… -