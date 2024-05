La vittoria del Borussia Dortmund non è stata solo fortuna

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Come ha fatto il PSG a non segnare nella partita di ieri? Come ha fatto, anzi, a non segnare in entrambe le partite con il, dopo 44 tiri, 6 pali, più di 5 xG accumulati? «A essere onesti penso che avremmo meritato di vincere la partita», ha detto Luis Enrique alla fine «A volte il calcio è così: ingiusto». Lo stesso ha ripetuto Nasser Al-Khelaifi, leggendo un immaginario Power-Point nella sua testa che gli ricordava l’angolo positivo con cui interpretare la serata: il PSG ha comunque giocato tre semifinali di Champions League negli ultimi cinque anni. Quando gli hanno chiesto cosa era mancata alla sua squadra, Al-Khelaifi ha risposto: «La». Magari è davverouna questione di caso. Dal punto di vista francese il doppio palo colpito da Mbappé e Hakimi all’andata, o la parte inferiore ...

