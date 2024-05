Canoa slalom - i convocati dell’Italia per gli Europei | tredici azzurri in gara a Lubiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Saranno 13 gliinaglisenior die cross kayak, in programma dal 16 al 19 maggio a(Slovenia): il primo appuntamento della stagione internazionale mette subito in palio i titoli continentali e fungerà anche da banco di prova per le selezioni interne in vista di Parigi 2024. L’Italia si è qualificata sia nel kayak che nella canadese, sia tra gli uomini che tra le donne, mentre ladi qualificazione olimpica del cross kayak su base mondiale è in programma l’8 ed il 9 giugno a Praga (Repubblica Ceca) e non vi potranno prendere parte quegli atleti che hanno già conquistato un pass non nominale per i Giochi. Per l’Italia, dunque, non potranno prendere parte alladi qualificazione Marta Bertoncelli, Paolo ...