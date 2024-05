Incidente mortale sulla strada delle Collacchie | perde la vita un 46enne

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grosseto, 8 maggio 2024 – Tragedia ina Scarlino, un uomo di 46 anni residente a Gavorrano è morto in seguito a unprovinciale. L’autoquale viaggiava in direzione Follonica, per cause da accertare, è uscita dischiantandosi contro il guard rail. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al. E’ successo poco dopo le 12,30 di oggi, 8 maggio. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia di Stato. Era intervenuto anche il Pegaso.

