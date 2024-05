Tajani - soddisfatto per le parole degli Usa su Falcinelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) "Ho colto con soddisfazione le dichiarazioni fatte oggi negli Stati Uniti: il governo federale segue con preoccupazione la vicenda, quindi ha risposto positivamente a una nostra richiesta di chiarimenti". Lo ha detto il ministroEsteri, Antonio, parlando della vicenda di Matteo. Secondo, "leche arrivano da Washington vanno nella dichiarazione da noi richiesta, a tutela del giovane italiano arrestato a febbraio con dei modi che a me non sono affatto piaciuti". "Ho notato - ha aggiunto - che in maniera tempestiva hanno preso le distanze".