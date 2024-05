Elezioni a Firenze | in lista con Schmidt anche D’Annunzio - pronipote del Vate

Tempo di lettura: 3 minuti“Una candidatura per il nostro territorio” – questo il leit-motiv di Maurizio Bocchino per lancia re la sua candidatura a sindaco di San Giorgio del Sannio con la lista “San Giorgio protagonista” . “Ho deciso senza alcuna ...

Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi hanno insegnato che le promesse si mantengono, sempre. Mi hanno insegnato che il lavoro per il proprio territorio è sacrificio, ma anche spirito di democrazia e libertà. Mi hanno insegnato che i diritti non si ...

Cosa è successo a Giovanni Toti e perché il governatore della Liguria è stato arrestato - Cosa è successo a Giovanni Toti e perché il governatore della Liguria è stato arrestato - "Siete dei bulldozer, a noi servono voti": cosa c'entra la mafia nell'inchiesta sulla lista Cambiamo con Toti Le elezioni regionali liguri del 20-21 settembre del 2020 hanno portato alla vittoria del ...

Elezioni Caravate, il sindaco Tardugno si presenta per un nuovo mandato: «Pronti a proseguire il lavoro svolto» - elezioni Caravate, il sindaco Tardugno si presenta per un nuovo mandato: «Pronti a proseguire il lavoro svolto» - Sarà probabilmente un'altra corsa solitaria, come 5 anni fa, quella del primo cittadino in carica che si candida alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno: «Cinque anni fa siamo partiti dal basso, dal ...

Comunali Potenza, il sindaco uscente Guarente (Lega) ritira la sua candidatura e “Basilicata possibile” sceglie Giuzio - Comunali Potenza, il sindaco uscente Guarente (Lega) ritira la sua candidatura e “Basilicata possibile” sceglie Giuzio - “Mi sono detto disponibile a fare un passo di lato qualora sia necessario per replicare il modello di centrodestra proposto alle recenti elezioni regionali e risultato ... lavorando alla formazione di ...