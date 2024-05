Internazionali d’Italia 2024 - Darderi infiamma il Campo Centrale | maratona vincente contro Shapovalov

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La ricorderà a lungo la sua prima esperienza suldel Foro Italico Luciano, che avanza al secondo turno degliBNL. Il classe ’02 apre la giornata con unadi tre oreDenis, imponendosi con lo score di 6-7(4) 6-3 7-6(4) dopo un terzo set in cui il canadese si è ritrovato anche a servire per il match sul 5-4. Unmai domo, nonostante qualche piccolo fastidio muscolare sul finire della partita, e unocome al solito autore di una prestazione costellata da alti e bassi. Punti di pregevole fattura, ma anche errori madornali e 14 doppi falli. Alla fine esulta il pubblico del Foro, esaltato dalla perseveranza di ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Darderi-Shapovalov , incontro valevole per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). L’azzurro è reduce dalla buona semifinale ottenuta al Challenger di Cagliari, in cui si è arreso soltanto ...

Matteo Falcinelli, dipartimento Stato Usa: "Riconosciamo preoccupazioni Italia" - ... in accordo con le leggi interni e gli obblighi internazionali, ...si ricordava che dall'inizio della vicenda il consolato generale d'...che dall'inizio della vicenda il consolato generale d'Italia a ...

Stoltenberg da Meloni: sul tavolo la guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente - ... per il 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in ... condizionale d'obbligo visto che il decreto è secretato, il sistema ... Forte anche il pressing della Nato che chiede all'Italia di ...