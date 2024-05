Scuole provinciali - indagine del patrimonio scientifico e tecnologico

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Museo Irpino in collaborazione con l’associazione no profit ScienzaViva, con la quale coopera da decenni per la divulgazione e l’educazione scientifica di studenti e non, ha deciso di condurre unaconoscitiva delcustodito nellesuperiori della Provincia di Avellino, avviando così un censimento e una ricognizione delle strumentazioni scientifiche ancora esistenti in alcuni plessi scolastici. L’obiettivo è quello di verificare se sono presenti apparecchiature antecedenti al 1960 degne di essere catalogate e eventualmente successivamente restaurate. L’associazione nel corso degli anni si è dedicata alla promozione di progetti di didattica delle scienze presso il Museo Irpino, coinvolgendo moltedella nostra provincia. Ad Avellino ...