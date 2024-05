Pallamano - Qualificazioni Mondiali 2025 | Italia-Montenegr - per gli azzurri un primo atto da non sbagliare

(Di mercoledì 8 maggio 2024)o:del terzo e ultimo turno delleaimaschili di. Gli, dopo aver eliminato la Turchia in rimonta e il Belgio dominandolo si giocano il tutto per tutto contro i balcanici, in una sfida che sarà inevitabilmente complicata ma che potrà offrire delle chance agli uomini del dt Riccardo Trillini., i convocati dell’per il doppio confronto decisivo controo per la qualificazione aiProprio il responsabile tecnico dell’Italhandball pensando aldel duello, che si giocherà il 9 maggio, dalle ore 20.00, a Conversano, ha detto: ...

l’Italia affronterà Spagna, Serbia e Lettonia nelle qualificazioni agli Europei 2026 di Pallamano maschile. girone estremamente complicato per la nostra Nazionale, chiamata ad affrontare la fortissima compagine spagnola (vincitrice del titolo ...

La quinta giornata delle Qualificazioni agli Europei femminili 2024 di Pallamano si è conclusa. A Chieti infatti, l’Italia ha affrontato le campionesse del mondo della Francia. Ecco come sono andate le cose nel match disputato in Abruzzo. LA ...

Si infrange con il risultato di 35-21 il sogno del l’Italia nelle Qualificazioni agli Europei 2024 . Le azzurre, dopo aver perso in settimana contro la Francia, non riescono a superare la Slovenia , nettamente superiore in casa in quel di Lubiana. Le ...

