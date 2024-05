Traffico Roma del 08-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 8 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità clinico proteggono gli interventi sulle alberature ancora per oggi domani e venerdì dal mattino e fino alle 17 sarà chiuso il tratto piazza Fabrizio viale dell’Università deviata la linea 649 su via San Martino della Battaglia sul sito del Policlinico Umberto Primo sono indicate le temporanee modifiche per le modalità di accesso all’ospedale in Prati terminati questa mattina i lavori di riqualificazione del manto stradale in via Terenzio nei prossimi giorni verrà contattato il cantiere con il rifacimento della segnaletica orizzontale terminato il senso unico alternato in via del Mare all’altezza di Tor di Valle via dell’ippica la modifica di viabilità e rincorso da questa mattina dopo un incidente stradale avvenuto all’altezza di Tor di Valle fatti urbanistica vivibili a misura di ...