Cantiere di Via Fabio Filzi | Dall’amministrazione Ghinelli ci aspettiamo serietà e la presa in carico del problema

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – “Scelgo Arezzo nei primi mesi del 2024 ha già presentato due interrogazioni sullo stato deldi via, ci auguriamo che l’amministrazione non ci costringa a presentarne una terza. Abbiamo rilevato, a seguito della nostre interrogazioni, la preoccupazione dell’Assessore Sacchetti ed evitato in entrambe le occasioni di alzare i toni fidandoci delle risposte ricevute. Oggi, dopo aver constatato il pesante ritardo nel ripristino delle condizioni di sicurezza del, e rilevato le legittime lamentele dei residenti della zona, siamo costretti nuovamente ad intervenire. A questo punto ciche la Giuntasi faccia seriamentedei problemi emersi”. Non c'è pace per ilabbandonato ...

