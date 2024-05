quattro candidati sindaco , 22 liste e un esercito di oltre 700 aspiranti a una poltrona in Consiglio comunale. In vista delle amministrative dell?8 e 9 giugno a Lecce, è già conto...

"Clausola antifascista". L'Anpi detta le condizioni ai candidati sindaco - "Clausola antifascista". L'Anpi detta le condizioni ai candidati sindaco - Le sezioni Anpi di Schio/Poleo e Magrè hanno presentato loro istanze ai candidati sindaco Cristiano Eberle e Cristina Marigo, ma hanno scelto di non estendere l'invito ad Alex Cioni, che corre per ...

Comunali Potenza, il sindaco uscente Guarente (Lega) ritira la sua candidatura e “Basilicata possibile” sceglie Giuzio - Comunali Potenza, il sindaco uscente Guarente (Lega) ritira la sua candidatura e “Basilicata possibile” sceglie Giuzio - Con la certezza che questa mia generosità consentirà di individuare il miglior candidato sindaco per la città capoluogo della regione Basilicata. Ho lavorato per cinque anni con dedizione e serietà ...

Elezioni Caravate, il sindaco Tardugno si presenta per un nuovo mandato: «Pronti a proseguire il lavoro svolto» - Elezioni Caravate, il sindaco Tardugno si presenta per un nuovo mandato: «Pronti a proseguire il lavoro svolto» - Sarà probabilmente un'altra corsa solitaria, come 5 anni fa, quella del primo cittadino in carica che si candida alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno: «Cinque anni fa siamo partiti dal basso, dal ...