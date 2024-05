Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund - tutte le lacrime del Parco dei Principi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Luis Enrique deve aver pensato a uno scherzo al destino che per l’ennesima volta faceva capolino per sgambettarlo. Nel momento del quarto legno di serata del suo, quando ormai tutto urlava, persino i fili d’erba deldei, l’asturiano si è arreso a un disegno evidentemente più grande di lui. La finale, anche stavolta, non è roba per Al-Khelaifi: il settennato di Mbappé ha messo insieme solamente una speranza sfumata. Era il 2020, l’anno del Covid: ad alzare la coppa dalle grandi orecchie era stato il Bayern Monaco, con il gol decisivo di un ex ragazzino cresciuto a Parigi e diventato uomo altrove, Kingsley Coman. Anche Edin Terzic deve aver pensato al destino, lui che delè innanzitutto ...