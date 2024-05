Business dei migranti a Cassino - pm chiede 17 condanne | coinvolti tre ex Sindaci

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Finita l’inchiesta per lo scandalo attorno aldei, in provincia di Frosinone: pm17. Il pm ha chiesto leper ildei(credits @Ordine Avvocati di) – Ilcorrieredellacitta.comE’ finita l’inchiesta suldei, in una vicenda illecita che ha mostrato di estendersi anche ad alcuni Comuni del territorio di Frosinone, di Rieti e di Isernia. Il pm che ha condotto le indagini, ha chiesto diciassettee un complessivo di settant’anni di carcere. All’interno della vicenda legata agli aiuti per assistere ipresenti ...

