Messi - all’asta il tovagliolo su cui firmò il primo contratto con il Barça | il prezzo di partenza è pazzesco | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Leoè stato un idolo per i tifosi del Barcellona e anche con la maglia dell’Inter Miami continua a togliersi grandi soddisfazioni. L’argentino è considerato uno dei calciatori più forti della storia del calcio: i 44 trofei ufficiali vinti in carriera lo rendono il calciatore più titolato di sempre. A livello individuale si è aggiudicato otto volte il Pallone d’oro, sei volte la Scarpa d’oro, otto volte il premio come miglior giocatore del mondo FIFA e tre volte quello di miglior giocatore UEFA.il…Un cimelio inestimabile per i tifosi blaugrana e in generale per tutti gli appassionati di calcio: stiamo parlando delofferto, sul quale il calciatore a soli 13 anni, nel 2000, ricevette la promessa di firmare il suo...