False mozzarelle di bufala vendute in Italia e all’estero | indagati tre imprenditori nel Casertano

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Hanno venduto, indidop. È quanto contestato a tredi uno stabilimento di Vitulazio, in provincia di Caserta. I Carabinieri di Capua hanno notificato ai tre la misura cautelare del divieto di dimora emessa dal Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i delitti di frode aggravata nell’esercizio del commercio. Dalle indagini, realizzate dai militari di Vitulazio e da quelli del Reparto Tutela Agroalimentare di Salerno, e coordinate dalla sammaritana Procura guidata da Pierpaolo Bruni, è emerso che sulle etichette delle confezioni del prodotto era riportata la dicitura ‘mozzarella dicampana dop‘ con l’indicazione dell’utilizzo al 100% di latte di, come previsto dalle ...

AGI - Si chiama Nina , ed è il primo sistema in Italia di label recognition, ossia di utilizzo del l'intelligenza artificiale per contrastare i fenomeni di falsi prodotti made in Italy. È il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop ...

Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbero venduto in Italia e all’estero – Francia e Austria – mozzarelle prodotte soprattutto con latte vaccino spacciandole per mozzarella di bufala campana dop. È quanto contestato a tre imprenditori del ...

Resta in carcere la donna che ha ucciso uomo con forbici - Resta in carcere la donna che ha ucciso uomo con forbici - (ANSA) - UDINE, 08 MAG - Silvia Comello, la 42enne di Reana del Rojale (Udine), fermata dai carabinieri per l'omicidio di Stefano Iurigh, di 43 ...

Schmidt, in lista Federico D'Annunzio, è pronipote del Vate - Schmidt, in lista Federico D'Annunzio, è pronipote del Vate - FIRENZE, 08 MAG - Ci sarà anche il pronipote del poeta Gabriele D'Annunzio, Federico D'Annunzio, nella lista civica a sostegno del candidato del centrodestra Eike Schmidt a sindaco di Firenze. Lo ha ...

False mozzarelle di bufala,misure cautelari per tre imprenditori - false mozzarelle di bufala,misure cautelari per tre imprenditori - Avrebbero venduto in Italia e all'estero - Francia e Austria - mozzarelle prodotte soprattutto con latte vaccino spacciandole per mozzarella di bufala campana dop. (ANSA) ...