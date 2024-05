Panchina Milan - incredibile indiscrezione | Massimiliano Allegri vuole il Diavolo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Secondo alcune incredibili indiscrezioni sembra chesi sia proposto per ladel: le ultime novità I tempi del “Pioli is on fire” sembra ormai lontanissimi: l’allenatore italiano è ormai a un passo dall’addio al. Nessuna comunicazione ufficiale, sia chiaro, ma dopo una stagione così deludente è quasi impensabile pensare a una conferma. Non a caso la dirigenza ha già iniziato la ricerca di un nuovo allenatore, con Conceicao e Fonseca che sembrano ora i favoriti. Potrebbe però esserci un nome a sorpresa, quello di. Pare infatti che il tecnico italiano, ormai prossimo all’addio alla Juventus, si sia proposto per tornare ad allenare ladel. Un’idea quasi romantica, ...