Camera - sì alle missioni all' estero

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 14.36 Via libera dell'Aula dellaalla risoluzione di maggioranza sulleinternazionali. La votazione è avvenuta per parti separate. Il governo ha aggiunto nelle premesse la ripresa del finanziamento di Unrwa su progetti specifici. La risoluzione autorizza tutte lein corso e gli interventi di cooperazione a sostegno ai processi di pace e di stabilizzazione.Sìprosecuzione per il 2024. No delle opposizioni al rifinanziamento della missione di assistenza alla Guardia costiera libica.

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Attraverso il voto sulle varie risoluzioni presentate dai Gruppi, la Camera ha approvato la relazione delle com missioni Esteri e Difesa sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di ...

Roma, 8 mag. (askanews) – L'aula della camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza, per il 2024, la prosecuzione delle missioni internazionali in corso e degli interventi di ...

Roma, 8 mag - Pur senza l'accordo unanime sul sostegno con le armi all'Ucraina, sul ripristino dei fondi all'Unrwa e sul proseguimento della missione in Libia, il governo ottiene l'ok della camera sul ...

Roma, 8 mag. (askanews) - L'aula della camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che autorizza, per il 2024, la prosecuzione delle ...