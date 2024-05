Colpo di sonno alla guida | i segnali da non sottovalutare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ildiè tra le principali cause degli incidenti stradali. A tal proposito, conoscere idi avvisaglia di questa condizione può risultare più che importante per salvare la propria vita e quella di chi si incontra per strada. Secondo stime affidabili e come sottolineano anche i dati ACI, circa un terzo degli incidenti stradali avvengono a causa di undi. Q8 e Assirem hanno dedicato all’argomento una recente campagna, analizzando le statistiche (preoccupanti) e lasciando emergere i possibilidai quali si può prevenire questo fattore di rischio sulle strade. Difatti, lalenza per chi si mette al volante può essere conseguenza di diverse ...