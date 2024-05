Dura la vita di Luciano Spalletti che, come ogni ct che si rispetti, si ritrova a dover fare i conti con 60 milioni di allenatori quando si tratta della Nazionale. Gli azzurri del Bologna sono il tema caldo della settimana: come si fa a rinunciare ...

L’Inter si gode a distanza il talento di Giovanni Fabbian . Il centrocampista sta facendo benissimo a Bologna dove rincorre la Champions League. E intanto Luciano Spalletti vuole portarlo in Europa. TALENTO – Giovanni Fabbian ci sta mettendo del ...

Luciano Spalletti prosegue il suo tour presso i centri sportivi delle squadre italiane. Come informa il Bologna sul suo sito ufficiale, il ct azzurro, questa mattina, è stato “gradito ospite al centro tecnico Niccolò Galli” a poco più di un mese ...

ITALIA - Il c.t. Spalletti a Bologna da Orsolini e Calafiori - ITALIA - Il c.t. spalletti a bologna da Orsolini e Calafiori - A poco più di un mese dall'inizio degli Europei, il commissario tecnico dell'Italia Luciano spalletti ha fatto visita al bologna, al centro tecnico di Casteldebole. Il ct si è confrontato con l'allena ...

Calcio: Bologna. Il ct Spalletti in visita a Casteldebole - Calcio: bologna. Il ct spalletti in visita a Casteldebole - Il commissario tecnico azzurro si è confrontato con Thiago Motta e ha assistito all'allenamento bologna (ITALPRESS) - Luciano spalletti prosegue ...

Il Ct Spalletti in visita a Casteldebole - Il Ct spalletti in visita a Casteldebole - Un ospite di eccezione oggi al Niccolò Galli di Casteldebole. Come comunica il bologna, il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Luciano spalletti è stato questa mattina gradito ospite al ...