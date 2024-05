Serie A - lotta salvezza | il calendario delle ultime tre giornate

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Appena 270 minuti al termine del campionato diA ed in coda, a parte il verdetto arrivato nelle scorse settimane per la Salernitana, matematicamente retrocessa in B, è ancora tutto da decidere. Per evitare gli altri due posti che conducono in cadetteria, infatti, è piena bagarre, con sette...

Come nove anni fa. O quasi. La Serie A non è solo incastri per le competizioni europee, ma è anche Lotta per la salvezza . E le proiezioni riportano alla stagione 2014/2015, quando terzultimo arrivò il Cagliari con 34 punti e si salvò al pelo ...

Probabili formazioni Serie A in chiave nerazzurra: manca sempre meno al fischio d’inizio di Sassuolo-Inter , che è in programma oggi a partire dalle ore 20:45 a Reggio Emilia. Partita valida per la 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A ...

Cavese promossa in Serie C: dal colpaccio di San Siro al ritorno tra i professionisti - Si apre il sipario sul 36° turno di serie C con gli anticipi del girone A e del girone C. Qualche conferma e anche alcuni risultati a sorpresa hanno ... A soli ventotto anni ha già vinto il girone B e ...

Da Milan-Reggiana nel 1994 a Inter-Sassuolo, la lotta per non retrocedere scotta da sempre: in Napoli-Genoa nacque un gemellaggio - È l'ultima giornata e i giallorossi sono in lotta scudetto con l'Inter ... di fare un deciso passo in avanti verso la permanenza in serie A. La Juve, che aveva la testa alla sfida di ritorno in ...

Calcio: finale di fuoco in Serie B - Catanzaro vs Sampdoria alla lente d'Ingrandimento - L'ultima giornata vede la Sampdoria in lotta per un posto migliore nei play-off, mentre il Catanzaro mira a concludere la stagione con un trionfo casalingo. Il Catanzaro ospita la Sampdoria al "Ceravo ...