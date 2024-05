Jenna Ortega festeggia l’inizio delle riprese con una foto

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Ledella seconda stagione di Mercoledì sono ufficialmente iniziate e Netflix, sul suo profilo ufficiale di Instagram, ce lo conferma condividendoche mostrano il cast al completo. Nella prima immagine, vediamo l’attricee il regista Tim Burton e, se scorriamo le altre 9, possiamo notare tutti gli altri attori impegnati sul set. Non solo, la, per avvisare i suoi follower, ha pubblicato alcune ore fa, su Instagram, uno scatto che la ritrae dietro le quinte, con scritto: “We’ve begun season two” (tradotto: Abbiamo iniziato la seconda stagione). Nel cast, oltre alla talentosa, sono stati riconfermati Catherine Zeta – Jones nei panni di Morticia, Luis Guzmàn nel ruolo di Gomez e Isaac ...

Il cast della seconda stagione al completo in questa prima immagine dal set La seconda stagione di Mercoledì è ufficialmente in produzione in Irlanda e Netflix ha appena pubblicato una foto con il cast al completo della serie di successo. Jenna ...

Mercoledì 2 quando esce Iniziate le riprese della seconda stagione, le prime foto di Jenna Ortega sul set - Mercoledì 2 quando esce Iniziate le riprese della seconda stagione, le prime foto di jenna Ortega sul set - Mercoledì 2 quando esce La seconda stagione si sta facendo attendere ma ieri sono iniziate le riprese: tutti i dettagli ...

Mercoledì 2, Jenna Ortega ufficializza l'inizio riprese della seconda stagione - Mercoledì 2, jenna Ortega ufficializza l'inizio riprese della seconda stagione - Dopo il clamoroso successo del 2022, Netflix ha anticipato quello che sarà il cast completo della nuova stagione ...

“Mercoledì”: ciak di debutto per la stagione 2 della serie tv - “Mercoledì”: ciak di debutto per la stagione 2 della serie tv - Hanno preso il via in Irlanda le riprese della seconda stagione della serie tv “Mercoledì”. Grandi novità nel cast con le guest star Steve Buscemi e Christopher Lloyd ...