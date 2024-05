(Di mercoledì 8 maggio 2024) (Adnkronos) - Presentazione del Manifesto contro laRoma, 8 maggio 2024 - Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento perla. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del Manifesto, lo storico Franco Cardini, l'analista Stefano Orsi, il biologo Enzo Pennetta e il filosofo Andrea Zhok tutti d'accordo nel ribadire il no allalanciando un appello a tutti i frontie culturali. A dimostrarlo la presenza di Gianni Alemanno e Massimo Arlecchino, Segretario e del presidente del Movimento Indipendenza e Marco Rizzo e Francesco Toscano di Coordinatore di Democrazia Sovrana e Popolare che hanno sostenuto il manifesto. Dueagli antipodi "ma quando si tratta di ...

Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Per fermare la guerra bisogna andare oltre i vecchi schieramenti politici - Roma, 8 maggio 2024 - Un Manifesto per la sovranità e i diritti dei popoli come strumento per fermare la guerra. Questa mattina l'illustrazione del progetto alla presenza dei presentatori del ...

VIDEO | Un neorealismo italo-gibutino contro la guerra tra poveri - VIDEO | Un neorealismo italo-gibutino contro la guerra tra poveri - ROMA – “Il problema dell’Occidente è l’avanzata dell’estrema destra, che fomenta la guerra tra poveri. I potenti del mondo non la fermano e io mi ritrovo ad aver paura ad uscire la sera. Eppure ci ...

Ucraina, Salvini: "Monti e Macron vanno curati, vadano loro" - Ucraina, Salvini: "Monti e Macron vanno curati, vadano loro" - Quando qualche italiano parla facilmente di guerra e soldati che combattono e muoiono fuori ... se queste sono le sue intenzioni, è chiaro che va fermata". "Se si richiede un mix di strumenti militari ...