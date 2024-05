Il Manchester United ha ‘tritato’ pure Ten Hag Ma nel suo futuro può esserci il Bayern Monaco|Mercato

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 2024-05-07 16:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Tredici sconfitte. Mai così tante nella storia della Premier League per il, travolto ieri sera anche dal Crystal Palace nel posticipo della trentacinquesima giornata di Premier League e sempre più copia sbiaditissima del grande club che fu. La vittoria della Carabao Cup nella passata stagione, il terzo posto in campionato a 75 punti – una quota che non raggiungeva dall’era Mourinho – sono rimasti un’eredità di cui la squadra ed il suo allenatore Erik ten Hag non sono riusciti a fare tesoro. Quello che avrebbe dovuto rappresentare un punto di ripartenza è stato vissuto invece come un lampo isolato, a conferma che le difficoltà societarie e la confusione generata dalla discussa famiglia Glazer hanno avuto il sopravvento su tutto. E a pagare potrebbe essere ...

